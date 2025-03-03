Архангельского подрядчика будут судить в Приморье за взятку по контракту на ремонт дорог

Представитель фирмы-подрядчика договорился с начальником отдела КГКУ «Примавтодор», чтобы тот за взятку в 5 миллионов рублей принял работы по ремонту дорог, выполненные с нарушением нормативной документации. Но заместитель гендиректора успел передать только 2,5 миллиона, потому что представитель «Примавтодора» действовал в рамках закона об оперативно-розыскной деятельности, и сразу после передачи взятки злоумышленника задержали.
Ему предъявлены обвинения по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), уголовное дело с обвинительным заключением, утверждённым прокурором Ленинского района Владивостока, передано в суд. В качестве обеспечительных мер на средства, переданные в качестве взятки, а также имущество обвиняемого: два земельных участка, квартиру и частный дом в Архангельской области — наложен арест.
Сейчас решается вопрос о возбуждении административного дела в отношении самой фирмы-подрядчика, в интересах которой сотрудник намеревался передать взятку компании-заказчику. Речь о статье 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Напоминаем, ремонт дорог в Хасанском округе несколько лет подряд был большой проблемой как для местных жителей, так и для многочисленных туристов. Основная трасса в муниципалитете одна, Раздольное — Хасан, никаких объездов нет. Одного из подрядчиков, привлечённого к ремонту, внесли в список недобросовестных поставщиков. Другой проблемный подрядчик, несмотря на задокументированную по результатам лабораторных проб некачественность ремонта, избежал попадания в чёрный список, хотя правительство Приморского края на этом настаивало.