Архангельского подрядчика будут судить в Приморье за взятку по контракту на ремонт дорог

Напоминаем, ремонт дорог в Хасанском округе несколько лет подряд был большой проблемой как для местных жителей, так и для многочисленных туристов. Основная трасса в муниципалитете одна, Раздольное — Хасан, никаких объездов нет. Одного из подрядчиков, привлечённого к ремонту, внесли в список недобросовестных поставщиков. Другой проблемный подрядчик, несмотря на задокументированную по результатам лабораторных проб некачественность ремонта, избежал попадания в чёрный список, хотя правительство Приморского края на этом настаивало.