Ввоз российских удобрений в Евросоюз подскочил до максимума с 2021 года

После двух лет снижения импорта российских удобрений Евросоюз снова начал увеличивать свою зависимость от них — в прошлом году поставки ЕС достигли максимума с 2021 года. Об этом следует из анализа РИА Новости на основе данных Евростата.
С началом введения санкций против России страны ЕС значительно сократили импорт российских удобрений: в 2022 году — на 20,5%, а в 2023 — еще на 8,2%. Из-за чего в 2023 году объем закупок достиг минимума за 11 лет, составив всего 3,9 млн тонн.
При этом 2024 году в импорте Евросоюза произошел резкий перелом — поставки удобрений из России выросли сразу на 25%, практически компенсировав снижение предыдущих двух лет. Так, всего за год было ввезено 4,93 млн тонн по сравнению с 5,37 млн тонн в 2021 году.
Кроме того, увеличилась не только общая масса закупок, но и доля российских удобрений в европейском импорте. Если в 2022 и 2023 годах она держалась на уровне около 23,5%, то в 2024 году выросла до 27,4%.
Накануне в Евростате рассказали, что в 2024 году Россия нарастила торговлю с пятью странами Европейского союза.