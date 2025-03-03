Ввоз российских удобрений в Евросоюз подскочил до максимума с 2021 года

При этом 2024 году в импорте Евросоюза произошел резкий перелом — поставки удобрений из России выросли сразу на 25%, практически компенсировав снижение предыдущих двух лет. Так, всего за год было ввезено 4,93 млн тонн по сравнению с 5,37 млн тонн в 2021 году.