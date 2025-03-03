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Во Владивостоке зафиксировано рекордное изменение цен на квартиры

ВЛАДИВОСТОК, 3 марта, ФедералПресс. В феврале в России в 57 крупных городах зафиксировали рост цен на вторичную недвижимость. Самый высокий рост цен, +4,3%, зафиксирован в Волжском. Во Владивостоке, наоборот, квартиры на вторичке подешевели.

Источник: РИА "Новости"

«Наибольшее падение было в Краснодаре (-2,5%), Калуге (-1,2%), Махачкале (-1%), Владивостоке (-1%)», — пишет РИА Новости со ссылкой на исследование «Мир квартир».

В среднем по стране квартиры на вторичном рынке подорожали на 0,7%, до 119,1 тысячи рублей за квадратный метр. Во Владивостоке, тем временем, зафиксировали снижение цен на — 1%.

В целом недвижимость на «вторичке» дешевле, чем в новостройках, на 17%. Как объяснил генеральный директор «Мира квартир» Павел Луценко, цены на эти квартиры не были так сильно перегреты, как на первичном рынке.

Отметим, во Владивостоке средняя цена «квадрата» на вторичном рынке в декабре 2024 года была на уровне 137 тысяч рублей, на первичном — 187 тысяч рублей, по данным «Росриэлт».

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недвижимость