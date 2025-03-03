Снесли по кирпичику: во Владивостоке исчезло еще одно кафе

Особое внимание специалисты уделили незаконной рекламе — всего демонтировано 10 вывесок и баннеров, которые отправлены на площадку временного хранения. Тем временем по адресам Надибаидзе, 32 и Жигура, 50 были вывезены самовольные гаражи, а металлические столбики-блокираторы убрали с Котельникова, 10, Вострецова, 5, Невской, 15 и Жигура, 54. На Коммунаров, 36 демонтировали шлагбаум, а на Давыдова, 22а — пункт охраны. В течение нескольких дней бригады дорожной службы занимались сносом кафе «Шаверма».