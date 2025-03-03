Снесли по кирпичику: во Владивостоке исчезло еще одно кафе

Борьба с незаконными объектами продолжается во Владивостоке. На прошлой неделе сразу по девяти адресам бригады муниципальной дорожной службы «Содержание городских территорий» провели соответствующие работы. Так, под снос попали металлические столбики-блокираторы, гаражи и кафе «Шаверма» в районе Первой Речки, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе администрации города.
Особое внимание специалисты уделили незаконной рекламе — всего демонтировано 10 вывесок и баннеров, которые отправлены на площадку временного хранения. Тем временем по адресам Надибаидзе, 32 и Жигура, 50 были вывезены самовольные гаражи, а металлические столбики-блокираторы убрали с Котельникова, 10, Вострецова, 5, Невской, 15 и Жигура, 54. На Коммунаров, 36 демонтировали шлагбаум, а на Давыдова, 22а — пункт охраны. В течение нескольких дней бригады дорожной службы занимались сносом кафе «Шаверма».
Напомним, владельцы демонтированных объектов могут забрать свое имущество в течение шести месяцев, но для этого им придется оплатить штраф и компенсировать расходы городской службы. Владельцев самовольно установленных конструкций также призывают не дожидаться сноса, а добровольно освобождать общественные территории.
Ранее в ИА PrimaMedia сообщалось, что объекты торговли начали массово отключать от электричества во Владивостоке.