Челябинску и Магнитогорску определили места в рейтинге по масштабам строительства

Рейтинг, который представили аналитики РИА «Новости», основан на показателе площади строящихся квартир в городах в расчете на одного жителя. В Челябинске на начало 2025 года на одного жителя строилось 0,63 квадратных метра нового жилья. По этому показателю южноуральский мегаполис занял 75 место в России.
В Магнитогорске в начале года на одного жителя приходилось 0,23 квадратных метров в строящемся жилье. Это отправило город металлургов на 90 место всероссийского рейтинга.
Отметим, что, как правило, основная сдача жилья в южноуральских городах происходит в конце года, поэтому не исключено, что еще месяца два назад результаты и Челябинска, и Магнитогорска выглядели куда более внушительно. Нельзя также и не отметить, что предыдущие годы в этих городах Челябинской области шло масштабное строительство, что значительно удовлетворило спрос на новое жилье.