Челябинску и Магнитогорску определили места в рейтинге по масштабам строительства

Отметим, что, как правило, основная сдача жилья в южноуральских городах происходит в конце года, поэтому не исключено, что еще месяца два назад результаты и Челябинска, и Магнитогорска выглядели куда более внушительно. Нельзя также и не отметить, что предыдущие годы в этих городах Челябинской области шло масштабное строительство, что значительно удовлетворило спрос на новое жилье.