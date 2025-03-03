Ричмонд
-2°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Челябинску и Магнитогорску определили места в рейтинге по масштабам строительства

Опубликовано исследование о масштабах строительства в российских городах в начале 2025 года.

Рейтинг, который представили аналитики РИА «Новости», основан на показателе площади строящихся квартир в городах в расчете на одного жителя. В Челябинске на начало 2025 года на одного жителя строилось 0,63 квадратных метра нового жилья. По этому показателю южноуральский мегаполис занял 75 место в России.

В Магнитогорске в начале года на одного жителя приходилось 0,23 квадратных метров в строящемся жилье. Это отправило город металлургов на 90 место всероссийского рейтинга.

Отметим, что, как правило, основная сдача жилья в южноуральских городах происходит в конце года, поэтому не исключено, что еще месяца два назад результаты и Челябинска, и Магнитогорска выглядели куда более внушительно. Нельзя также и не отметить, что предыдущие годы в этих городах Челябинской области шло масштабное строительство, что значительно удовлетворило спрос на новое жилье.

экономика
строительство