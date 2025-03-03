В крае появятся новые объекты водоснабжения и водоотведения

«В прошлом году в регионе модернизировали более 100 объектов коммунальной инфраструктуры за счёт бюджетных и внебюджетных средств. В этом году будет выполнен не меньший объём. Региональная программа модернизации объектов ЖКХ направлена на повышение эксплуатационной надежности систем жизнеобеспечения, это одна из целей нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. По итогам прошлого года доля населения края, обеспеченного качественными коммунальными услугами, составляла 99,89%. До конца этого года ещё 26 тысяч жителей региона начнут пользоваться чистой питьевой водой и обновлённой коммунальной инфраструктурой», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.