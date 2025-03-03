В крае появятся новые объекты водоснабжения и водоотведения

Средства предусмотрены в рамках региональной программы «Реформирование и модернизация объектов ЖКХ и повышение энергоэффективности».
Так, в рамках запланированных мероприятий для более 1500 жителей посёлка Урал Рыбинского района в этом году завершится строительство очистных сооружений. Также подходит к концу возведение современной модульной энергоэффективной котельной для более 1000 жителей посёлка Нижний Ингаш.
В 2026 году в посёлке Озеро Учум Ужурского района и городе Заозерный появятся очистные канализационные сооружения. Строительство объектов начнется в этом году. В Емельяновском районе пройдет второй этап возведения водопровода и канализационного коллектора в поселке Солонцы.
В Енисейске планируется проложить водопроводную сеть длиной 1,54 км, построить водозаборные сооружения и станцию водоочистки в посёлке Стрелка города Лесосибирска. Муниципалитеты получат субсидии на ремонт и модернизацию 27 комплексов водозаборных и водоочистных сооружений, насосных станций и водонапорных башен, а также на замену 18 км водопроводных сетей.
«В прошлом году в регионе модернизировали более 100 объектов коммунальной инфраструктуры за счёт бюджетных и внебюджетных средств. В этом году будет выполнен не меньший объём. Региональная программа модернизации объектов ЖКХ направлена на повышение эксплуатационной надежности систем жизнеобеспечения, это одна из целей нацпроекта “Инфраструктура для жизни”. По итогам прошлого года доля населения края, обеспеченного качественными коммунальными услугами, составляла 99,89%. До конца этого года ещё 26 тысяч жителей региона начнут пользоваться чистой питьевой водой и обновлённой коммунальной инфраструктурой», — отметил первый заместитель министра строительства и ЖКХ края Максим Говорушкин.