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В Красноярске возле стадиона «Локомотив» планируют построить гостиницу

В нем будет 51 номер, парковка на 54 машино-места и офисные помещения.

Источник: Комсомольская правда

В центре Красноярска на перекрестке улиц Перенсона — Ады Лебедевой (недалеко от стадиона «Локомотив») планируют построить трехзвездочную гостиницу. Об этом стало известно по итогам публичных слушаний, проходивших в администрации города.

Судя по информации с сайта мэрии, объектом занимается компания «СпецПромСтрой-К1». Планируется, что здание будет четырехэтажным. В отеле планируется 51 номер, офисные помещения и парковка на 54 места.

Сдать гостиницу собираются в 2028 году.

Ранее мы писали, что в районе улиц Лесопарковая и Садовая появятся детский сад, жилые дома, парковка и новые дороги.

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