В Красноярске возле стадиона «Локомотив» планируют построить гостиницу

В центре Красноярска на перекрестке улиц Перенсона — Ады Лебедевой (недалеко от стадиона «Локомотив») планируют построить трехзвездочную гостиницу. Об этом стало известно по итогам публичных слушаний, проходивших в администрации города.
Судя по информации с сайта мэрии, объектом занимается компания «СпецПромСтрой-К1». Планируется, что здание будет четырехэтажным. В отеле планируется 51 номер, офисные помещения и парковка на 54 места.
Сдать гостиницу собираются в 2028 году.
Ранее мы писали, что в районе улиц Лесопарковая и Садовая появятся детский сад, жилые дома, парковка и новые дороги.