Россия импортирует крупные партии табака из Японии второй месяц подряд

Россия уже второй месяц подряд закупает табак из Японии на сумму более $20 млн. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные японской статистической службы.
Например, в январе 2025 года экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию достиг $22 млн долларов (3,44 млрд иен), тогда как в январе 2024 поставок не было. При этом в декабре 2024 года объем экспорта составил $22,7 млн долларов (3,49 млрд иен).
Ранее объемы закупок табачной продукции из Японии Россией были нерегулярными.
При этом в январе 2025 года Япония экспортировала табак в Россию и в небольших количествах в Польшу. По итогам 2024 года основными покупателями японского табака стали Россия — $23,1 млн (3,5 млрд иен), Бельгия — $9,03 млн (1,37 млрд иен) и Италия — $130,2 тыс. (19,7 млн иен). Накануне KP.RU писал, что Евросоюз снова начал увеличивать свою зависимость от российских удобрений.