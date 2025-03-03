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Россия импортирует крупные партии табака из Японии второй месяц подряд

Россия второй месяц подряд закупает табак из Японии на сумму более 20 миллионов долларов.

Источник: Комсомольская правда

Россия уже второй месяц подряд закупает табак из Японии на сумму более $20 млн. Об этом пишут РИА Новости, ссылаясь на данные японской статистической службы.

Например, в январе 2025 года экспорт табака и табачных изделий из Японии в Россию достиг $22 млн долларов (3,44 млрд иен), тогда как в январе 2024 поставок не было. При этом в декабре 2024 года объем экспорта составил $22,7 млн долларов (3,49 млрд иен).

Ранее объемы закупок табачной продукции из Японии Россией были нерегулярными.

При этом в январе 2025 года Япония экспортировала табак в Россию и в небольших количествах в Польшу. По итогам 2024 года основными покупателями японского табака стали Россия — $23,1 млн (3,5 млрд иен), Бельгия — $9,03 млн (1,37 млрд иен) и Италия — $130,2 тыс. (19,7 млн иен). Накануне KP.RU писал, что Евросоюз снова начал увеличивать свою зависимость от российских удобрений.