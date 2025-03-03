Россия импортирует крупные партии табака из Японии второй месяц подряд

При этом в январе 2025 года Япония экспортировала табак в Россию и в небольших количествах в Польшу. По итогам 2024 года основными покупателями японского табака стали Россия — $23,1 млн (3,5 млрд иен), Бельгия — $9,03 млн (1,37 млрд иен) и Италия — $130,2 тыс. (19,7 млн иен). Накануне KP.RU писал, что Евросоюз снова начал увеличивать свою зависимость от российских удобрений.