Депутат Гаврилов заявил об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

Кроме того, Гаврилов сообщил о повышении предельного дохода для стандартных налоговых вычетов на детей с 350 000 до 450 000 рублей. Также изменятся размеры стандартных вычетов: на первого ребенка он составит 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на третьего и последующих — 6000 рублей, а на ребенка-инвалида — 12 000 рублей для родителей и опекунов. Эти изменения направлены на поддержку семей и улучшение финансового положения граждан.