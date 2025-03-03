Депутат Гаврилов заявил об увеличении размера возврата по налоговым вычетам

С 2025 года в России вступают в силу новые правила предоставления налоговых вычетов, которые касаются, в частности, увеличения суммы возврата по имущественному налоговому вычету. Об этом сообщил Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности и член Национального финансового Совета Банка России.
Он отметил, что лимит имущественного вычета останется на уровне 2 миллионов рублей, однако размер возврата будет зависеть от конкретной налоговой ставки, по которой уплачен НДФЛ.
Гаврилов пояснил, что для граждан с годовым доходом до 2,4 миллиона рублей максимальная сумма возврата останется прежней — 260 000 рублей. Однако для тех, кто платит налог по ставке 22%, эта сумма увеличится до 440 000 рублей. Также ожидается рост возврата по ипотечным процентам: вместо 390 000 рублей при ставке 13% максимальная сумма вырастет до 660 000 рублей для налогоплательщиков с 22% НДФЛ.
Кроме того, Гаврилов сообщил о повышении предельного дохода для стандартных налоговых вычетов на детей с 350 000 до 450 000 рублей. Также изменятся размеры стандартных вычетов: на первого ребенка он составит 1400 рублей, на второго — 2800 рублей, на третьего и последующих — 6000 рублей, а на ребенка-инвалида — 12 000 рублей для родителей и опекунов. Эти изменения направлены на поддержку семей и улучшение финансового положения граждан.
Ранее Сергей Гаврилов, глава комитета Госдумы по вопросам собственности напомнил, что российские пенсионеры имеют право на налоговые вычеты по земельному налогу, а также на бесплатное подключение газа к дачным участкам.