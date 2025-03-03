Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров с билетами

Согласно данным надзорного ведомства, в ноябре и декабре 2024 года пассажиры не смогли воспользоваться своими билетами на рейсы из аэропорта Толмачёво в Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. Причиной отказа стал сбой в системе бронирования.