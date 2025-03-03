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Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров с билетами

Авиакомпания «Сибирь» получила штраф в размере 30 тысяч рублей за отказ в перевозке восьми пассажиров, имеющих действительные билеты.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Согласно данным надзорного ведомства, в ноябре и декабре 2024 года пассажиры не смогли воспользоваться своими билетами на рейсы из аэропорта Толмачёво в Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. Причиной отказа стал сбой в системе бронирования.

В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила директору компании представление об устранении проблем. В сообщении также отмечается, что были приняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и защиты прав потребителей.

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