Авиакомпания «Сибирь» оштрафована за отказ в перевозке пассажиров с билетами

Об этом сообщает пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
Согласно данным надзорного ведомства, в ноябре и декабре 2024 года пассажиры не смогли воспользоваться своими билетами на рейсы из аэропорта Толмачёво в Иркутск, Красноярск и Улан-Удэ. Причиной отказа стал сбой в системе бронирования.
В связи с выявленными нарушениями прокуратура направила директору компании представление об устранении проблем. В сообщении также отмечается, что были приняты меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем и защиты прав потребителей.