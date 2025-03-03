Волгоградское УФАС проверило цены на бензин

Как сообщили ИА «Высота 102» в антимонопольном ведомстве, розничная цена на АИ-92, реализуемый ООО «ЛУКОЙЛ-Югнефтепродукт», в прошлом году выросла на 9,65%. Тогда как закупочные цены увеличились на 25,44%. В то же время стоимость АИ-95 выросла на 9,66% при повышении закупочных цен на 18,81%. Дизельное топливо в то же время подорожало на 9,65% при повышении закупочных цен на 13,76%.