Более 170 гектаров леса восстановят на Кубани в 2025 году

С 24 февраля по 1 марта в регионе также реализовывали другие национальные проекты. В рамках реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни» отремонтируют сети теплоснабжения в станице Батуринской и заменят трубопроводы в станице Брюховецкой. Также планируют обновить общественную территорию в Кореновске и в хуторе Ольгинский Абинского района.