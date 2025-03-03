Екатеринбург и Тюмень вошли в топ-5 городов по объему строительства на январь

На первом месте по объему строительства находится Москва: здесь возводят 17,4 млн кв. м жилья. Второе место занимает Краснодар с показателем 5,3 млн кв. м, который опередил Санкт-Петербург (5,26 млн кв. м). Завершают пятерку Екатеринбург с 4,8 млн кв. м и Тюмень с 3,6 млн кв. м. В относительных величинах на душу населения Тюмень занимает второе место после Краснодара: здесь строится более 4 кв. м жилья на человека. Более 3 кв. м на душу населения возводят в Екатеринбурге, который занял шестое место по этому показателю — в рейтинге его обогнали Владивосток, а также подмосковные Мытищи и Красногорск.