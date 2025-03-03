МАРТ намерен запретить устанавливать цену внутри страны выше, чем на экспорт. Подробности в интервью телеканалу «Беларусь 1» озвучил глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович.
По его словам, производитель зачастую в погоне за выполнением показателя по экспорту начинает забывать про внутренний рынок, понимая, что он никуда не денется.
— Есть у нас факты, когда на внутренний рынок производители поставляют продукцию гораздо дороже, чем продают ее на экспорт, — обратил внимание глава МАРТ.
Карпович заметил, что белорусы не должны перекрывать рентабельность, которую недополучает предприятие на территории зарубежных стран. Он уточнил, что, в связи с этим ведомством вносится предложение установить нормативно: белорусские производители потребительских товаров не имеют права поставлять продукцию на экспорт дешевле, чем продают ее внутри страны.
Глава антимонопольного регулирования и торговли пояснил, что производителям дадут право вывозить продукцию по ценам ниже, чем они ее поставляют на внутренний рынок, но это будет сделано только в исключительных случаях. В МАРТ уверены, что подобные меры дадут определенный эффект, однако принятые бизнесом решения могут быть неоднозначно восприняты: некоторые производители считают внутренний рынок премиальным, не стесняясь говорить об этом.
Карпович подчеркнул, что не должна складываться ситуация, когда белорусы из своего кошелька платят за произведенную в Беларуси и отечественными предприятиями продукцию дороже, чем ее продают в соседней стране.
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