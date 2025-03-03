МАРТ намерен запретить устанавливать цену внутри страны выше, чем на экспорт

Глава антимонопольного регулирования и торговли пояснил, что производителям дадут право вывозить продукцию по ценам ниже, чем они ее поставляют на внутренний рынок, но это будет сделано только в исключительных случаях. В МАРТ уверены, что подобные меры дадут определенный эффект, однако принятые бизнесом решения могут быть неоднозначно восприняты: некоторые производители считают внутренний рынок премиальным, не стесняясь говорить об этом.