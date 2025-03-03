К транспортной работе в Екатеринбурге хотят привлечь московские компании

«Сейчас идет анализ допущенных ошибок, перевозчики выясняют, способны ли они нормально работать по новой схеме. Если они увидят, что мэрия готова решать выявленные проблемы, идти навстречу коммерсантам, они станут больше доверять, будут более мотивированы работать дальше. А если следующие контракты укрупнятся и будут не на пять-шесть, а на двадцать маршрутов, они, конечно, в таких условиях работать не смогут. Значит, городские власти будут на “длинные” контракты приглашать крупные, возможно, московские компании», — передает слова эксперта «Уралинформбюро».
По данным издания, интерес к столице Урала проявляет компания ГАЗ — крупнейший в России производитель автобусов. Отмечается, что компания имеет и ресурсы, и опыт в подобных проектах.
Напомним, с 1 февраля в Екатеринбурге вступили в силу брутто-контракты на все виды наземного общественного транспорта: автобусы, трамваи и троллейбусы. Соглашения заключены на шесть месяцев. В их рамках перевозчики будут получать оплату не за количество перевезенных пассажиров, а за фактически выполненный объем работ, включая километраж и соблюдение расписания. Выручка от продажи билетов и провоза багажа будет перечисляться в муниципальный бюджет. Ранее в разговоре с ЕАН эксперты высказывались положительно о системе брутто-контрактов в целом. По их мнению, она способна реабилитировать общественный транспорт Екатеринбурга. Однако для этого необходим жесткий контроль перевозчиков. В мэрии ЕАН заявили, что в городе формируется специальный контролирующий орган.