Новый механизм для защиты строительства домов появится в Хабаровском крае

С марта начал действовать закон «О строительстве жилых домов по договорам строительного подряда с использованием счетов эскроу». Он предоставляет жителям возможность пользоваться механизмом эскроу-счетов при индивидуальном жилищном строительстве. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Эскроу-счет — это специальный банковский счет, обеспечивающий безопасные расчеты между заказчиком и подрядчиком. Новый закон делает процесс строительства более надежным, защищая средства покупателей от недобросовестных застройщиков.
Теперь подрядчик должен возводить дом на собственные или заемные средства, а деньги заказчика будут находиться на эскроу-счете до завершения работ.
«За прошлый год в крае построено более 1,5 тысячи индивидуальных жилых домов — это 210 тысяч квадратных метров жилья. В этом году ставим план чуть больше — около 240 тысяч квадратных метров жилья, но и, соответственно, больше жилых домов. Рынок ИЖС продолжает развиваться, и внедрение эскроу-счетов поможет сохранить эту положительную тенденцию», — рассказала Ольга Чичаева, и. о. начальника управления жилищного строительства министерства строительства Хабаровского края.
По новому механизму подрядчики будут возводить дома, включая использование готовых домокомплектов, на участках, принадлежащих частным лицам, находящихся в аренде или безвозмездном пользовании.
«Интерес к индивидуальному жилищному строительству продолжает расти, что подтверждается стабильными темпами ввода нового жилья. В прошлом году было построено 62,3 миллиона квадратных метров частных домов — это рекордный показатель за всю историю России. Наша цель — помочь людям реализовать желание жить в собственном доме. Для этого важно обеспечить участки необходимой инфраструктурой — инженерной, социальной и транспортной. Кроме того, сделки должны быть безопасными. Так, с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надежность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.
Эскроу-счета обеспечивают безопасность вложений: деньги передаются застройщику только после выполнения обязательств, а в случае проблем их можно вернуть. Компании обязаны размещать данные о себе, стройках и договорах в единой информационной системе.