Новый механизм для защиты строительства домов появится в Хабаровском крае

«Интерес к индивидуальному жилищному строительству продолжает расти, что подтверждается стабильными темпами ввода нового жилья. В прошлом году было построено 62,3 миллиона квадратных метров частных домов — это рекордный показатель за всю историю России. Наша цель — помочь людям реализовать желание жить в собственном доме. Для этого важно обеспечить участки необходимой инфраструктурой — инженерной, социальной и транспортной. Кроме того, сделки должны быть безопасными. Так, с 1 марта вступает в силу закон, который предусматривает для ИЖС использование механизма эскроу-счетов, который уже зарекомендовал себя при строительстве многоквартирных домов. Уверен, что такая мера повысит надежность индивидуального жилищного строительства и доверие граждан к этому рынку», — сказал заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.