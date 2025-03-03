«Сириус» может открыть образовательный центр в Арабских Эмиратах.
О том, что Объединенные Арабские Эмираты заинтересованы в образовательной программе «Сириуса», в эфире телеканала «Россия» рассказала председатель Совета федеральной территории Елена Шмелева.
В ОАЭ ознакомились с этой уникальной программой во время прошедшего в Абу-Даби двухстороннего саммита.
«Ведется сейчас речь и о совместных образовательных программах, и об открытии в Объединенных арабских эмиратах центра “Сириус-ОАЭ”, чтобы мы могли передать и адаптировать те методики развития талантов арабской стороне с нашими педагогами и сигналим видением будущего», — сказала Шмелева.
Напомним, в Сириусе появится образовательная программа для младших школьников. Кроме прочего, в образовательный процесс будут интегрированы спорт и искусство. В Президентском лицее «Сириус» планируют создать экспериментальную ступень, которая будет включать в себя программу с нулевого уровня до шестого класса.