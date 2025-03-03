«Сириус» может открыть образовательный центр в Арабских Эмиратах.

«Ведется сейчас речь и о совместных образовательных программах, и об открытии в Объединенных арабских эмиратах центра “Сириус-ОАЭ”, чтобы мы могли передать и адаптировать те методики развития талантов арабской стороне с нашими педагогами и сигналим видением будущего», — сказала Шмелева.