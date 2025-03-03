В Самарской области увеличили бюджет на 2025 год

Расходы на 2025 год при этом увеличатся на 43,1 миллиардов рублей, в том числе за счет остатков средств регионального бюджета, которые сформировали на 1 января 2025 года. Приоритет для бюджета, по-прежнему, — это выполнение социальных обязательств, реализация нацпроектов, поддержка людей и т. д.