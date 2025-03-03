На Кубани реализуют 12 новых национальных проектов в 2025 году

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году на Кубани планируется восстановить более 170 гектаров лесов, пострадавших от пожаров и аварийных ситуаций. Финансирование будет осуществляться за счет федерального проекта «Сохранение лесов». Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность сохранения лесов для региона, где курортная сфера является ключевой отраслью экономики.