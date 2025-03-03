На Кубани реализуют 12 новых национальных проектов в 2025 году

В Краснодарском крае в 2025 году будут реализованы 12 новых национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.
Часть из них уже находится в работе. Речь идет о проектах «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».
В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году на Кубани планируется восстановить более 170 гектаров лесов, пострадавших от пожаров и аварийных ситуаций. Финансирование будет осуществляться за счет федерального проекта «Сохранение лесов». Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность сохранения лесов для региона, где курортная сфера является ключевой отраслью экономики.
К реализации новых проектов приступили 24 февраля. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» была проведена конференция «80-летие Великой Победы: народная память и духовный опыт поколений», в которой приняли участие преподаватели истории. В Краснодарском торгово-экономическом колледже для студентов обустроили современную швейную мастерскую.
В ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в станице Батуринской модернизируют систему водоснабжения. В частности, будет отремонтирован километровый участок сети в центре населенного пункта. Также обновят общественную территорию в Кореновске и в хуторе Ольгинский Абинского района.