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На Кубани реализуют 12 новых национальных проектов в 2025 году

В 2025 году в Краснодарском крае осуществят 12 новых нацпроектов.

Источник: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае в 2025 году будут реализованы 12 новых национальных проектов. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Часть из них уже находится в работе. Речь идет о проектах «Инфраструктура для жизни», «Эффективная и конкурентная экономика», «Молодежь и дети» и «Продолжительная и активная жизнь».

В рамках национального проекта «Экологическое благополучие» в 2025 году на Кубани планируется восстановить более 170 гектаров лесов, пострадавших от пожаров и аварийных ситуаций. Финансирование будет осуществляться за счет федерального проекта «Сохранение лесов». Губернатор Вениамин Кондратьев подчеркнул важность сохранения лесов для региона, где курортная сфера является ключевой отраслью экономики.

К реализации новых проектов приступили 24 февраля. В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» была проведена конференция «80-летие Великой Победы: народная память и духовный опыт поколений», в которой приняли участие преподаватели истории. В Краснодарском торгово-экономическом колледже для студентов обустроили современную швейную мастерскую.

В ходе нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в станице Батуринской модернизируют систему водоснабжения. В частности, будет отремонтирован километровый участок сети в центре населенного пункта. Также обновят общественную территорию в Кореновске и в хуторе Ольгинский Абинского района.