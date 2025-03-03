Краснодар вошел в число лидеров по масштабу строительства

Такие данные охватывают только первый месяц 2025 года. Так, в кубанской столице возводится 5,3 миллиона квадратных метров. Самое масштабное строительство зафиксировано в Москве. Там возводится около 17,4 миллиона квадратных метров жилья. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (5,26 миллионов).
По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, на начало 2025 года в российских многоэтажках возводится свыше 110 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно 2,3 миллионам квартир.
Лидером по показателю жилой площади на душу населения стал Краснодар с показателем 4,27 квадратных метров на человека. Аналитики назвали столицу Кубани стремительно развивающимся городов, который входит в число самых быстрорастущих в России.
Рейтинг составлен на основе показателя — площадь строящегося многоквартирного жилья на душу населения.
Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в крае на реконструкцию и строительство социально значимых объектов дополнительно направят 17,4 миллиардов рублей. В 2025 году на эти цели предусмотрено более 186 миллиардов рублей.