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Краснодар вошел в число лидеров по масштабу строительства

Об этом сообщило издание «РИА Новости».

Такие данные охватывают только первый месяц 2025 года. Так, в кубанской столице возводится 5,3 миллиона квадратных метров. Самое масштабное строительство зафиксировано в Москве. Там возводится около 17,4 миллиона квадратных метров жилья. Замыкает тройку лидеров Санкт-Петербург (5,26 миллионов).

По данным Единой информационной системы жилищного строительства ДОМ.РФ, на начало 2025 года в российских многоэтажках возводится свыше 110 миллионов квадратных метров жилья, что эквивалентно 2,3 миллионам квартир.

Лидером по показателю жилой площади на душу населения стал Краснодар с показателем 4,27 квадратных метров на человека. Аналитики назвали столицу Кубани стремительно развивающимся городов, который входит в число самых быстрорастущих в России.

Рейтинг составлен на основе показателя — площадь строящегося многоквартирного жилья на душу населения.

Ранее «МК на Кубани» писал о том, что в крае на реконструкцию и строительство социально значимых объектов дополнительно направят 17,4 миллиардов рублей. В 2025 году на эти цели предусмотрено более 186 миллиардов рублей.

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