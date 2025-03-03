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С 1 марта в Волгоградской области изменился порядок оплаты отгулов

С 1 марта 2025 года в России вступили в силу изменения в Трудовом кодексе.

Теперь работники могут брать отгулы в течение года с момента выхода на работу в выходные или праздничные дни, а также продлевать свой отпуск с их помощью.

Кроме того, компании обязаны компенсировать неиспользованный день отдыха при увольнении сотрудников, которые работали в выходные или праздничные дни. Им будет выплачиваться разница между оплатой работы в эти дни и фактической заработной платой, сообщает «МК в Волгограде».

Ранее в законодательстве не было четко прописано, как определять дату предоставления дополнительного дня отдыха и порядок выплаты за неиспользованные отгулы при увольнении.

закон