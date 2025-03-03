С 1 марта в Волгоградской области изменился порядок оплаты отгулов

Кроме того, компании обязаны компенсировать неиспользованный день отдыха при увольнении сотрудников, которые работали в выходные или праздничные дни. Им будет выплачиваться разница между оплатой работы в эти дни и фактической заработной платой, сообщает «МК в Волгограде».