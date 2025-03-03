Татарстан занял 6-е место в ПФО по размеру пенсий

На 1 января 2025 года средний размер пенсии в Татарстане составил 22 999,18 рубля. По этому показателю республика оказалась на 6-м месте в Приволжском федеральном округе и на 37-м в целом по России, следует из данных Фонда пенсионного и социального страхования РФ.