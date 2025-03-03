Глава МАРТ сказал о ситуации с фруктами и овощами в Беларуси

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в интервью «Беларусь 1» сказал о ситуации с фруктами и овощами в Беларуси.
— Плодоовощную продукцию мы держим на особом контроле, — заявил Карпович.
Он пояснил, что в стране до межсезонного периода формируется определенный запас, чтобы не возникало перебоев с продукцией в период с октября по май, то есть до нового урожая. Глава ведомства пояснил, что две недели назад главное управление вместе с управлениями торговли и услуг облисполкомов направили в стабилизационные фонды, чтобы выяснить, как хранится продукция, в каком она состоянии и достаточно ли ее для обеспечения всего потребительского рынка до конца межсезонья.
Карпович добавил, что в результате проверки установлено: во всех регионах Беларуси продукция хранится в надлежащих условиях. Он заметил, что есть некоторые шероховатости, однако они не повлияют на объемы запасов.
— Поэтому со стороны Министерства антимонопольного регулирования и торговли, управлений торговли и услуг облисполкомов каких-либо опасений на сегодняшний день не имеется, — заявил Артур Карпович.
Глава МАРТ обратил внимание и наличие в достаточном количестве продуктов борщевого набора в магазинах и сетях контролируется ведомством, а также Министерством сельского хозяйства практически в режиме онлайн.
— На весь межсезонный период мы заложили более 121 тысячи тонн плодоовощной продукции. Из них на сегодняшний день у нас остатки должны быть по плану порядка 48 тысяч тонн, однако фактически их 57 тысяч тонн, — пояснил Карпович.
Он отметил, что есть запас, который можно продать на экспорт, который можно отрегулировать при поставках на внутренний рынок в случае, если появится повышенный спрос.