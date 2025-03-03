Глава МАРТ сказал о ситуации с фруктами и овощами в Беларуси

Он пояснил, что в стране до межсезонного периода формируется определенный запас, чтобы не возникало перебоев с продукцией в период с октября по май, то есть до нового урожая. Глава ведомства пояснил, что две недели назад главное управление вместе с управлениями торговли и услуг облисполкомов направили в стабилизационные фонды, чтобы выяснить, как хранится продукция, в каком она состоянии и достаточно ли ее для обеспечения всего потребительского рынка до конца межсезонья.