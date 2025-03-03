Глава МАРТ сказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025

Карпович сказал, что по указанной причине до начала календарного года были определены четкие позиции, в которым государство видит, что можно поднять цены, тарифы на товары, работы, услуги или же будет стараться держать их на прежнем уровне. По его словам, поэтому за истекший период 2025 года (речь идет про два месяца) в стране все идет в рамках установленных заданий.