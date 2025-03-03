Глава МАРТ сказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025

Глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артур Карпович в эфире телеканала «Беларусь 1» сказал, что будет с ценами в Беларуси в 2025 году.
Он пояснил, что ведомство в начале 2025 года приняло тарифную тетрадь (подробнее — здесь), в которой расписано, на сколько могут вырасти цены. Глава МАРТ заметил, что данная тетрадь была сформирована на основании уровня индекса потребительских цен, определенного главой государства на 2025 году.
Карпович сказал, что по указанной причине до начала календарного года были определены четкие позиции, в которым государство видит, что можно поднять цены, тарифы на товары, работы, услуги или же будет стараться держать их на прежнем уровне. По его словам, поэтому за истекший период 2025 года (речь идет про два месяца) в стране все идет в рамках установленных заданий.
— Никаких всплесков или предпосылок для того, чтобы у нас корректировать уровень ИПЦ (индекс потребительских цен), на сегодняшний день не имеется, — заверил глава МАРТ.
Ранее глава МАРТ сказал, что услуги операторов сотовой связи не подорожают до 1 мая.
Тем временем МАРТ намерен запретить устанавливать цену внутри страны выше, чем на экспорт.
Кстати, мы узнали, что можно и что нельзя делать в Великий пост 2025, который начался 3 марта.