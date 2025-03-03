Рядом с парком Щорса в Самаре появится фиджитал-центр

В техзадании к закупке прописана комплектность «умной» площадки. В частности, сюда входят: искусственное покрытие, футбольные ворота, баскетбольная стойка, резиновое покрытие и комплект для воркаута (тройной каскад турников, комплекс из рукохода-змеевика, шведской стенки, двойные разноуровневые брусья, лавки с упорами и т. п. ), скамьи на 8 мест двухъярусные, а также модульное административно-бытовое сооружение с киберспортивной зоной и многое другое.