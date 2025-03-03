В Калининграде будут производить террасную доску из отходов

В Калининграде будут производить террасную доску из стекла и бытового пластика. Проект запускает ООО «Олимп-Дизайн». Об этом корреспонденту Калининград.Ru рассказал директор предприятия Святослав Лавриненко.
«Пытаемся сейчас запустить проект по изготовлению террасной доски, полностью сделанной из отходов. Не полимерпесчанной, где используется песок, а именно полимерстеклянной. Под неё мы сейчас всё и проектируем», — рассказал Святослав Лавриненко.
На базе компании для переработки уже заготовили сотни тонн полимеров и около 500 тонн стекла. Производство планируют запустить в мае-июне.
«Часть оборудования произвели, часть закупили, часть ещё ждём из Китая, спроектируем с “Роскосмосом” определённые элементы оборудования и будем делать изделия 100% из отходов — из стекла и бытового пластика. Бытовой пластик, жёсткий пластик — это то, что не ликвидное, то, что никуда не вывозится, а идёт на свалку. Губернатор с министром экологии поддержали эти начинания. Мы показали образцы, которые мы уже можем делать», — рассказал директор компании.
ООО «Олимп-Дизайн» располагается на территории калининградского рыбного порта. Компания перерабатывает сразу несколько видов отходов. Из старых кровельных покрытий делают битум и рубероид, из пенопласта изготавливают пеноблоки, стекло используют для производства стеклобетона, а из батареек получают руду.