В Калининграде будут производить террасную доску из отходов

«Часть оборудования произвели, часть закупили, часть ещё ждём из Китая, спроектируем с “Роскосмосом” определённые элементы оборудования и будем делать изделия 100% из отходов — из стекла и бытового пластика. Бытовой пластик, жёсткий пластик — это то, что не ликвидное, то, что никуда не вывозится, а идёт на свалку. Губернатор с министром экологии поддержали эти начинания. Мы показали образцы, которые мы уже можем делать», — рассказал директор компании.