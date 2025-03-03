Тарифы отменят не всем и не сразу: кому разрешат платить за электричество меньше

С начала марта 2025 года приморские власти пообещали пересмотреть тарифы на электроэнергию для жителей индивидуальных жилых и дачных домов, не подключенных к газу и оснащенных электроотопительными установками. У многих домовладельцев суммы в февральских платежках выросли на 20−30%, а у некоторых — практически в два раза.
После пересмотра тарифов энергетики ПАО «ДЭК» применят новые диапазоны потребления электроэнергии. Перерасчет сделают с начала года, и новые исходные данные учтут в квитанциях за февраль 2025 года. Однако перерасчет произойдет только после принятия соответствующего постановления.
Предполагается, что в результате перерасчета снизится стоимость услуги, а диапазоны потребления повысятся. Так, первый диапазон поднимут с 3900 кВт/ч до 7020 кВт/ч, а второй — с 6000 кВт/ч до 10800 кВт/ч. Перерасчет будет сделан для жителей, чье потребление в январе превысило 3900 кВт/ч.
Жители частных домов, отапливаемых с помощью электроэнергии, должны сообщить об этом факте. Для этого необходимо предоставить один из следующих документов: технический паспорт жилого помещения с отметкой об электроплитах или электроотопительных установках; документы технического учета, если в них указаны электроплиты или электроотопительные установки; проектную документацию, если она содержит информацию о наличии или отсутствии электроплит или электроотопительных установок; технический паспорт на электроотопительную установку; или другие документы с подтверждением оборудования домовладения электроплитами или электроотопительными установками.
Однако у жителей частных домов возникают вопросы: что делать, если в наличии только свидетельство о праве собственности и договор с ДЭКом на подключение к линии электропередач, в котором указана мощность электроснабжения? Как выглядят все перечисленные бумаги? Единственный понятный документ — это технический паспорт на электроотопительную установку, но большинство из них не более чем инструкция по эксплуатации. Будет ли этого достаточно? Пока не ясно.
В ПАО «ДЭК» отмечают, что любой документ необходимо направить на электронный адрес, указанный в платежке, в интернет-приемную на официальном сайте или при посещении клиентского офиса компании. В некоторых случаях специалисты «ДЭК» проведут выездную проверку для подтверждения данных, которую заранее согласуют с потребителем. Для граждан, которые ранее представляли эти документы, перерасчет сделают автоматически. Владельцам домов в садоводческих товариществах, не имеющим договоров с энергоснабжающими компаниями, нужно предоставить подтверждающие документы через председателя садоводства для централизованной передачи в ПАО «ДЭК».
Добавим, что с подобным повышением столкнулись жители многих регионов России. Вопрос был поднят в Государственной думе, и после совместных консультаций правительства России и депутатов было решено разрешить некоторым регионам принимать сезонные коэффициенты.