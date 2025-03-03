Тарифы отменят не всем и не сразу: кому разрешат платить за электричество меньше

Однако у жителей частных домов возникают вопросы: что делать, если в наличии только свидетельство о праве собственности и договор с ДЭКом на подключение к линии электропередач, в котором указана мощность электроснабжения? Как выглядят все перечисленные бумаги? Единственный понятный документ — это технический паспорт на электроотопительную установку, но большинство из них не более чем инструкция по эксплуатации. Будет ли этого достаточно? Пока не ясно.