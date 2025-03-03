В новый морской курорт «Золотые пески» в Крыму инвесторы вложат 60 млрд

«Это большой комплекс со спортивными, развлекательными, образовательными объектами и общественными пространствами на территории площадью 226 гектаров между городами Саки и Евпатория. Сейчас идет детализация и работа по проектированию», — написал он в Telegram-канале.
Проект будет реализован по поручению президента РФ Владимира Путина при поддержке государства и частных инвесторов. И доходы от курортного комплекса также будут поступать государству, подчеркнул Аксенов.
«На данный момент конечный объем инвестиций планируется в размере около 60 млрд рублей. При этом доходы от реализации проекта будут поступать в том числе в республиканский бюджет», — отметил глава Крыма.
Для нового комплекса планируется реконструкция автомобильной дороги протяженностью свыше 18 километров. Дорога, которая сейчас идет вдоль побережья, будет перенесена для создания большой променадной зоны, сообщил глава республики. Проект будет реализован до конца 2029 года.
Масштабный рекреационный проект «Золотые пески» будет построен в рамках нового федерального проекта «Пять морей и озеро Байкал».
Площадь «Золотых песков России» составит более 100 гектаров, сообщалось ранее. Курорт объединит в себе два туристических кластера — города Саки и Евпаторию. Для приема и размещения отдыхающих на территории курорта «Золотые пески России» возведут 17 отелей три, четыре и пять «звезд» на 4,5 тысячи номеров со всей сопутствующей туристической инфраструктурой. В рамках реализации проекта создадут 1,5 тысячи рабочих мест. В рамках проекта «Пять морей и озеро Байкал» в Саках также построят комплекс «Крымская ривьера» на площади 13 гектаров.
Крым и еще восемь регионов России получат дополнительную поддержку из федерального бюджета по госпрограмме «Развитие туризма», сообщала ранее пресс-служба правительства РФ.