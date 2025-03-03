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На Кубани изменится график выплат пенсий в марте

В отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю озвучили график доставки пенсий в марте.

Источник: Комсомольская правда

На Кубани изменится график выплат пенсий в марте. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Изменения связаны с предстоящим праздником — Международным женским днем.

Пенсии и другие социальные выплаты будут выдавать и доставлять в городских отделениях почтовой связи Краснодара:

— 3 марта — за 3 марта;

— 4 марта — за 4 марта;

— 5 марта — за 5 и 6 марта;

— 6 марта — за 7 и 8 марта;

— 7 марта — за 9 марта.

В отделениях почтовой связи края пенсии будут выплачивать:

— 4 марта — за 3 и 4 марта;

— 5 марта — за 5 и 6 марта;

— 6 марта — за 7 и 8 марта;

— 7 марта — за 9 и 10 марта.

«Далее доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки», — сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.

Напомним, всего в регионе насчитывается 1,6 млн получателей пенсий. Из них 35% предоставляют ее в отделениях почтовой связи.

Задать интересующие вопросы можно в едином контакт-центре по номеру 8 (800)100−00−01. Региональные операторы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 8:00 до 16:00 часов.