На Кубани изменится график выплат пенсий в марте. Об этом сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.
Изменения связаны с предстоящим праздником — Международным женским днем.
Пенсии и другие социальные выплаты будут выдавать и доставлять в городских отделениях почтовой связи Краснодара:
— 3 марта — за 3 марта;
— 4 марта — за 4 марта;
— 5 марта — за 5 и 6 марта;
— 6 марта — за 7 и 8 марта;
— 7 марта — за 9 марта.
В отделениях почтовой связи края пенсии будут выплачивать:
— 4 марта — за 3 и 4 марта;
— 5 марта — за 5 и 6 марта;
— 6 марта — за 7 и 8 марта;
— 7 марта — за 9 и 10 марта.
«Далее доставка пенсий и других выплат будет производиться в соответствии с графиком доставки», — сообщили в отделении Социального фонда России по Краснодарскому краю.
Напомним, всего в регионе насчитывается 1,6 млн получателей пенсий. Из них 35% предоставляют ее в отделениях почтовой связи.
Задать интересующие вопросы можно в едином контакт-центре по номеру 8 (800)100−00−01. Региональные операторы работают с понедельника по четверг с 8:00 до 17:00 часов, в пятницу — с 8:00 до 16:00 часов.