В Волгограде открыт новый путепровод на Третьей Продольной

Развязка соединяет три федеральные автодороги: Р-228, А-260 и Р-22.
В торжественном открытии приняли участие губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, глава Волгограда Владимир Марченко, строители и ветераны отрасли.
«Сегодня еще одна долгожданная мечта жителей Волгоградской области сбылась: построен и введен в эксплуатацию новый путепровод через железную дорогу, — сказал Андрей Бочаров. -Открыто беспрепятственное движение автотранспорта на Третьей Продольной магистрали, которая является частью межгосударственного транспортно-логистического коридора “Север — Юг”».
Губернатор подчеркнул, что благодаря новому объекту устранены многокилометровые пробки и повышена безопасность движения. Также были модернизированы подъездные пути, создано парковочное пространство и обновлена пешеходная инфраструктура для жителей поселка Водстрой.
Третья Продольная магистраль соединяет четыре района Волгограда: Тракторозаводский, Краснооктябрьский, Дзержинский и Ворошиловский. Решение о строительстве развязки было принято губернатором Андреем Бочаровым в 2021 году. Работы были включены в региональную программу «Развитие транспортной системы Волгоградской области» и подкреплены финансированием нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
В Волгоградской области продолжается строительство железнодорожных путепроводов в Светлоярском и Октябрьском районах. Работы по всем проектам находятся на высокой стадии готовности.
С 2014 года в регионе было построено 4,8 тыс. км автодорог. Развитие дорожной инфраструктуры отмечено на федеральном уровне. Президент России Владимир Путин, вице-премьер Дмитрий Григоренко и глава Минтранса Роман Старовойт отмечали значимость этих проектов.
В 2024 году Волгоградская область получила диплом и «Золотой каток» за достижения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реализация дорожных проектов будет продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».