В Волгограде открыт новый путепровод на Третьей Продольной

В 2024 году Волгоградская область получила диплом и «Золотой каток» за достижения в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Реализация дорожных проектов будет продолжена до 2030 года в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни».