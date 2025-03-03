Специалисты ЕАБР сказали, что влияет на рост зарплат в Беларуси

Вместе с тем в бюджетном секторе заработные платы выросли на 13%. Специалисты поясняют, что подобному способствовали повышение базовой ставки оплаты труда (речь идет про +6,7%), а также дополнительные надбавки для отдельных категорий сотрудников. Кроме того, во внебюджетном секторе оплата труда увеличивалась во всех отраслях, но особенно — в строительстве (+18,8%), сельском хозяйстве (+17,5%), а также в торговле (+15%).