Специалисты ЕАБР сказали, что влияет на рост зарплат в Беларуси

Специалисты ЕАБР сказали о росте зарплат в Беларуси. Это следует из еженедельного макрообзора Евразийского банка развития.
Аналитики обращают внимание, что в Беларуси увеличивается количество вакансий, а также растут зарплаты. Согласно данным, в январе 2025 года реальная заработная плата выросла на 13,5% год к году после увеличения на 12,5% в декабре 2024 года.
Вместе с тем в бюджетном секторе заработные платы выросли на 13%. Специалисты поясняют, что подобному способствовали повышение базовой ставки оплаты труда (речь идет про +6,7%), а также дополнительные надбавки для отдельных категорий сотрудников. Кроме того, во внебюджетном секторе оплата труда увеличивалась во всех отраслях, но особенно — в строительстве (+18,8%), сельском хозяйстве (+17,5%), а также в торговле (+15%).
«Основной фактор роста — дефицит кадров», — сказано в сообщении аналитиков ЕАБР.
Специалисты подчеркивают, что ожидают и далее роста заработных плат в Беларуси на фоне высокой конкуренции за кадры, а также предусмотренного в бюджете увеличения оплаты труда в государственном секторе.