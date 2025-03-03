Узбекистан и Малайзия могут начать подготовку специалистов в сфере микроэлектроники

Посольство республики в Куала-Лумпуре организовало онлайн-встречу между руководителями ассоциации «Узэлтехсаноат», университета науки Малайзии (Universiti Sains Malaysia «USM»), Ташкентского университета информационных технологий (ТУИТ), Ташкентского государственного технического университета (ТГТУ) и Национального университета Узбекистана.
К диалогу пригласили представителей школы электротехники и компьютерных наук при USM, инженерной школы природных ресурсов, центра передового опыта в сфере проектирования микроэлектроники.
Обсуждались возможности подготовки специалистов в области микроэлектроники и полупроводниковых технологий, повышения квалификации, организации научных исследований и производственной практики, перспективы создания совместного факультета с USM и создания программы дуального образования.
По итогам встречи стороны договорились об обмене опытом и студентами, организации образовательных курсов, стажировках для граждан Узбекистана, создании совместной образовательной программы, организации взаимных визитов представителей вузов.
Для справки: USM был основан в 1969 году. Это ведущий университет полупроводниковой промышленности в Малайзии и регионе. Занимает 146-е место в международном рейтинге «QS World Rankings».