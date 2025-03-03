Волгоградцам увеличат размеры налоговых вычетов в 2025 году

С 2025 года в Волгограде и в других городах России изменяются правила налоговых вычетов, и суммы возвратов станут больше.
Об этом рассказал глава комитета Госдумы по вопросам собственности Сергей Гаврилов. Основные изменения коснутся имущественного вычета: его лимит останется 2 миллиона рублей, но возврат будет зависеть от ставки НДФЛ. Если раньше максимум был 260 тысяч рублей (при ставке 13%), то теперь при ставке 22% можно вернуть до 440 тысяч рублей.
Ипотечные вычеты тоже вырастут: при ставке 22% вместо 390 тысяч рублей можно будет получить до 660 тысяч. В итоге, используя оба вычета, налогоплательщик с высоким доходом сможет вернуть до 1,1 миллиона рублей.
Для семей с детьми тоже есть хорошие новости. Лимит дохода для стандартных вычетов повышается с 350 до 450 тысяч рублей. Вычеты на детей составят: 1400 рублей на первого, 2800 на второго и 6000 на третьего и последующих. Для детей-инвалидов сумма увеличивается до 12 тысяч рублей.
Появится и новый вычет — 18 тысяч рублей для тех, кто получил знак отличия ГТО. Социальные вычеты тоже вырастут: общий лимит увеличится до 150 тысяч рублей, а возврат на обучение ребёнка — до 110 тысяч рублей. Инвестиционные вычеты по ИИС останутся в пределах 400 тысяч рублей, но возврат при ставке 22% составит до 88 тысяч рублей вместо 52 тысяч.
Однако некоторые доходы, такие как проценты по вкладам или доходы от продажи имущества, больше не будут учитываться для вычетов. Также нельзя будет переносить неиспользованные социальные и инвестиционные вычеты на следующий год, хотя имущественный вычет на недвижимость сохранит эту возможность.