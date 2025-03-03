Волгоградцам увеличат размеры налоговых вычетов в 2025 году

Появится и новый вычет — 18 тысяч рублей для тех, кто получил знак отличия ГТО. Социальные вычеты тоже вырастут: общий лимит увеличится до 150 тысяч рублей, а возврат на обучение ребёнка — до 110 тысяч рублей. Инвестиционные вычеты по ИИС останутся в пределах 400 тысяч рублей, но возврат при ставке 22% составит до 88 тысяч рублей вместо 52 тысяч.