Казахстан намерен увеличить переработку нефти

В целом доля нефтепереработки в структуре ВВП Казахстана составляет менее 1% (за 2023 год — 0,8%, за 9 месяцев 2024 г. — 0,6%). В то же время сфера нефтепереработки — это производство продуктов с высокой добавленной стоимостью. Отмечено, что после завершения реализации проекта расширения ТОО СП «CaspiBitum», которое ожидается в конце мая 2025 года, его мощность переработки увеличится с 1 млн тонн до 1,5 млн тонн. Итого совокупный объем перерабатывающих мощностей в 2026 году вырастет с 18 млн до 18,5 млн тонн в Казахстане.