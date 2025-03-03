ГУФСИН перечислил в бюджет Красноярского края 1,2 миллиарда рублей

Основные виды производства в пенитенциарных учреждениях — металлообработка, швейное и обувное производство, сельское хозяйство, лесозаготовка и деревообработка. Для примера, в прошлом году заготовлено 555,4 тысяч кубометров древесины, обрезного материала производится более 100 тысяч кубометров. Объем продаж через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу составил 352 тысячи кубометров, а 83% от этого объема реализовал красноярский ГУФСИН.