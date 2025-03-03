ГУФСИН перечислил в бюджет Красноярского края 1,2 миллиарда рублей

ГУФСИН перечислил в бюджет Красноярского края в 2024 году 1,2 миллиарда рублей налогов с доходов, полученных от экономической деятельности своих предприятий. А общие отчисления в краевой, федеральный и местные бюджеты составили 2,6 миллиардов рублей.
По словам начальника ГУФСИН по краю Антона Ефаркина, в состав территориального подразделения входят 23 учреждения, где заключенные отбывают наказание. И 92,3% заключенных заняты на оплачиваемых работах. Это объяснимо: кто-то должен платить алименты, кто-то возмещать причиненный ущерб, многие хотят заработать, чтобы выйти на свободу не с пустыми карманами.
Основные виды производства в пенитенциарных учреждениях — металлообработка, швейное и обувное производство, сельское хозяйство, лесозаготовка и деревообработка. Для примера, в прошлом году заготовлено 555,4 тысяч кубометров древесины, обрезного материала производится более 100 тысяч кубометров. Объем продаж через Санкт-Петербургскую международную товарно-сырьевую биржу составил 352 тысячи кубометров, а 83% от этого объема реализовал красноярский ГУФСИН.