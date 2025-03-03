Власти Новосибирска не смогли найти подрядчика для ремонта Димитровского моста

Напомним, контракт с прежним подрядчиком ремонта Димитровского моста — ООО «СК Дороги Сибири» был расторгнут в сентябре 2024 года. Как сообщал на тот момент директор «Гормоста» Сергей Эпов, подрядчик уложил некачественное бетонное основание, из-за чего на объекте пришлось уложить временный асфальт на зимний период, который в 2025 году собираются снять, чтобы уложить новое основание.