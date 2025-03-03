Власти Новосибирска не смогли найти подрядчика для ремонта Димитровского моста

МКУ «Гормост» в Новосибирске не смогло найти подрядчика для ремонта Димитровского моста в 2025—2027 годах. Об этом свидетельствуют данные портала госзакупок.
Напомним, контракт на ремонт переправы с начальной ценой 484 703 492 рубля был размещён 8 февраля 2025 года. Победителю аукциона предстояло приступить к работам сразу после заключения договора и закончить ремонт к 1 июня 2027 года.
Заявки от подрядчиков принимали до 3 марта, однако к этому моменту для участия в торгах не было подано ни одной заявки.
Напомним, контракт с прежним подрядчиком ремонта Димитровского моста — ООО «СК Дороги Сибири» был расторгнут в сентябре 2024 года. Как сообщал на тот момент директор «Гормоста» Сергей Эпов, подрядчик уложил некачественное бетонное основание, из-за чего на объекте пришлось уложить временный асфальт на зимний период, который в 2025 году собираются снять, чтобы уложить новое основание.
В начале декабря 2024 года стало известно, что мэрия планирует ввести режим повышенной готовности на Димитровском мосту, что позволило бы определить нового подрядчика для ремонта без проведения конкурсных процедур, однако прокуратура региона сочла это нарушением — незаконным ограничением конкуренции и внесла представление мэру Кудрявцеву.
3 февраля на мосту было введено ограничение максимальной скорости движения в 40 км/ч. По данным МКУ «Гормост», это необходимо для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранности плит пролётных строений проезжей части моста.
Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что 2ГИС включил недостроенный мост в число достопримечательностей Новосибирска.