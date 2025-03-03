В Перми на месяц закрыли еще одну точку сети опасных пекарен

В ходе проверки пекарни были выявлены нарушения санитарных требований: не обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, предприятие не обеспечено достаточным количеством оборудования для реализации технологического процесса и т. д.