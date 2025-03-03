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В Перми на месяц закрыли еще одну точку сети опасных пекарен

В ходе проверки пекарни были выявлены нарушения санитарных требований.

Источник: Комсомольская правда

Специалисты Роспотребнадзора приехали с внеплановой проверкой в пекарню «Хлебница», расположенной по адресу: проспект Комсомольский, 60. Об этом сообщили в пресс-службе Управления.

В ходе проверки пекарни были выявлены нарушения санитарных требований: не обеспечена последовательность и поточность технологических процессов, допускаются встречные потоки сырья, сырых полуфабрикатов и готовой продукции, предприятие не обеспечено достаточным количеством оборудования для реализации технологического процесса и т. д.

Специалисты составили протокол, согласно которому деятельность пекарни будет приостановлена на 30 суток.

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