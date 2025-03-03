На дорогу к ИТ-кампусу в Нижнем Новгороде выделили 297 млн рублей

ИТ-кампус «Неймарк» будет рассчитан на обучение 7 тыс. человек. Объекты кампуса, в том числе учебные корпуса, гостиницы для студентов и сотрудников на 4,5 тыс. человек и инфраструктуру, разместят на трех площадках: один учебный корпус вместе с комплексом общежитий построят рядом со студгородком ННГУ на проспекте Гагарина, второй — в районе улицы Шевченко, еще один комплекс гостиниц — на улице Большие Овраги. Первую очередь кампуса планируют открыть в 2025 году.