Беларусь и Узбекистан намерены расширять биржевую торговлю

В качестве приоритетного направления взаимодействия определено проведение совместных мероприятий по биржевой тематике для деловых кругов Узбекистана — как в очном формате, так и с использованием средств видео-конференц-связи.
По мнению сторон, именно недостаточная информированность узбекистанских субъектов хозяйствования о возможностях применения биржевого механизма в экспортно-импортной деятельности является главным фактором, препятствующим достижению более высоких темпов роста биржевого товарооборота между Беларусью и Узбекистаном.
«Насколько мне известно, по итогам прошлого года сумма сделок узбекистанских участников на вашей площадке увеличилась в три раза. Это впечатляющий результат, но я уверен, что потенциал сотрудничества наших стран в сфере биржевой торговли значительно шире. Поскольку укрепление торгово-экономических связей — одна из основных функций посольства, а биржа имеет к этому самое непосредственное отношение, мы готовы оказывать содействие в организации биржевых семинаров, конференций и форумов как в Беларуси, так и на территории Узбекистана. При этом мы поможем привлечь компании со всех регионов страны, чтобы эффект от мероприятий был максимальный», — заявил Рахматулла Назаров.
Александр Осмоловский поддержал предложение главы узбекской дипмиссии, а также обратил внимание на исключительную важность Узбекистана в контексте международной деятельности биржи, включая межбиржевое сотрудничество. «С Узбекистаном мы сотрудничаем по многим направлениям. Это и биржевая торговля, и образовательные услуги, и формирование общих ценовых индикаторов на биржевые товары, и взаимодействие в рамках Международной ассоциации бирж. Причем в каждой из перечисленных сфер у нас есть практические результаты и положительная динамика. В связи с этим нельзя не отметить схожесть биржевых рынков наших стран, что, безусловно, упрощает работу с узбекистанскими партнерами и позволяет успешно реализовывать совместные проекты с выгодой для обеих сторон», — подчеркнул председатель правления БУТБ.
По состоянию на 28 февраля 2025 года на БУТБ были аккредитованы 188 резидентов Узбекистана, в том числе три биржевых брокера. В январе-феврале узбекистанские участники торгов заключили сделки на общую сумму $15,8 млн, что в 1,5 раза больше, чем за тот же период 2024 года. В структуре биржевого товарооборота преобладали пиломатериалы и сухое молоко белорусского производства.
ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. Белорусская универсальная товарная биржа — одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Ее главная функция — содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продается металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.