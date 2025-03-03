Беларусь и Узбекистан намерены расширять биржевую торговлю

«Насколько мне известно, по итогам прошлого года сумма сделок узбекистанских участников на вашей площадке увеличилась в три раза. Это впечатляющий результат, но я уверен, что потенциал сотрудничества наших стран в сфере биржевой торговли значительно шире. Поскольку укрепление торгово-экономических связей — одна из основных функций посольства, а биржа имеет к этому самое непосредственное отношение, мы готовы оказывать содействие в организации биржевых семинаров, конференций и форумов как в Беларуси, так и на территории Узбекистана. При этом мы поможем привлечь компании со всех регионов страны, чтобы эффект от мероприятий был максимальный», — заявил Рахматулла Назаров.