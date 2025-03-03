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В Перми начался новый этап обустройства путепровода на улице Карпинского

Работы по обустройству объекта ведутся в соответствии с графиком.

Источник: Пресс-служба губернатора Пермского края

В Перми начался новый этап строительства путепровода на улице Карпинского. Об этом сообщает пресс-служба краевого правительства.

На сегодняшний день на объекте уже завершено устройство свайного основания для всех пяти опор путепровода, сейчас строители ведут работы по возведению тел опор. Следующий этап — монтаж первых балок пролетных строений.

Вместе с этим подрядчик переустраивает инженерные коммуникации, включая сети связи, водоснабжения и канализации. Также ведется устройство насыпи земляного полотна основного хода.

В пресс-службе главы региона отметили, что на данный момент готовность объекта составляет уже 30%. Срок окончания реконструкции ул. Карпинского, включая переустройство путепровода, — апрель 2026 года. Работы ведутся в соответствии с утвержденным графиком.

Напомним, работы по обустройству путепровода ведут для обеспечения прямой транспортной связи Индустриального района с центром города и выхода на новую улицу Крисанова. Действующий путепровод не справлялся с потоком, из-за чего постоянно скапливались пробки. После завершения работ количество полос движения увеличится с двух до шести.