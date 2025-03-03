В Перми начался новый этап обустройства путепровода на улице Карпинского

Напомним, работы по обустройству путепровода ведут для обеспечения прямой транспортной связи Индустриального района с центром города и выхода на новую улицу Крисанова. Действующий путепровод не справлялся с потоком, из-за чего постоянно скапливались пробки. После завершения работ количество полос движения увеличится с двух до шести.