Кубань получит 451 млн рублей на развитие туризма в 2025 году

Финансирование, рассчитанное на 84 субъекта РФ, будет направлено на реализацию приоритетных проектов в сфере туризма. Отбор проводился в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Впервые такая мера поддержки была введена в 2024 году, тогда общий объем субсидии составлял 6 млрд руб.
«С 2025 года мы увеличили ежегодный объем единой субсидии почти в полтора раза, что позволит регионам реализовать более масштабные проекты и увеличить число турпоездок — это главный показатель, на который мы ориентируемся», — заявил министр экономического развития Максим Решетников.
Некоторые субъекты, в том числе Краснодарский и Ставропольский края, а также Московская, Свердловская и Нижегородская области, получат финансирование в увеличенном объеме. Годом ранее на Кубани субсидию направили на поддержку 38 проектов.