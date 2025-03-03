Кубань получит 451 млн рублей на развитие туризма в 2025 году

Краснодарский край в 2025 году получит 451 млн руб. субсидий на туризм. В целом в 2025 году российские регионы получат 9 млрд руб. на развитие туристической инфраструктуры в рамках трехлетней субсидии, общий объем которой составит 27 млрд руб. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на Минэкономразвития.