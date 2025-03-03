Первые полеты импортозамещенных самолетов МС-21 планируются в I полугодии

«Сейчас в производстве [находятся] 13 серийных самолетов МС-21, 9 планеров уже готовы к монтажу систем, еще 4 находятся на этапе агрегатной сборки. <…> По SJ-100 в разной степени готовности у нас находятся 20 серийных бортов, в том числе 10 уже в процессе окончательной сборки, монтажа оборудования и систем», — сказал министр.