Лукашенко: к 2030 году сектор малого и среднего бизнеса должен формировать половину экономики

По словам Президента, одна из важнейших задач, которые стоят перед экономическим блоком правительства, — безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. «На чем настаивал Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение», — сказал глава государства.