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Лукашенко: к 2030 году сектор малого и среднего бизнеса должен формировать половину экономики

3 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. К 2030 году сектор малого и среднего бизнеса должен формировать половину экономики. Такую задачу Президент Беларуси Александр Лукашенко поставил 3 марта перед экономическим блоком правительства, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Президента, одна из важнейших задач, которые стоят перед экономическим блоком правительства, — безусловная реализация закона о переводе индивидуальных предпринимателей в малый бизнес. «На чем настаивал Снопков (первый вице-премьер Николай Снопков. — Прим. БЕЛТА) и та группа, которую он возглавляет. К 2030 году сектор малого и среднего предпринимательства должен формировать около половины экономики. Это также его предложение», — сказал глава государства.

Александр Лукашенко рассчитывает и на эффективное внедрение института самозанятых. Здесь, по словам Президента, главная задача — «обеление» всего рынка труда.

Лукашенко Александр
экономика