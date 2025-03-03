В Уфе дешевеют новостройки и дорожают «вторички»

«Новостройки показывают всё меньший прирост цен и дешевеют во всё большем числе городов. Спрос на недвижимость сейчас низкий, некоторые покупатели ушли с “первички” на “вторичку”, где цены не так “перегреты”, а большинство и вовсе отложили покупку жилья до лучших времён», — указывают эксперты.