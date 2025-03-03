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В Уфе дешевеют новостройки и дорожают «вторички»

Последствия дорогой ипотеки все больше сказываются на рынке новостроек, отмечают аналитики площадки «Мир квартир».

По их данным, за февраль цена «квадрата» строящегося жилья в Уфе стала дешевле на символические 0,2%, итого в среднем 166,55 тыс. руб. Средняя цена средней новой квартиры также поменяла курс на понижение: минус 0,5% до 7,62 млн руб. Напомним, ставки стандартной ипотеки для новостроек начинаются от 25%.

Вторичный рынок Уфы чувствует себя получше. Средняя цена 1 кв. м за февраль выросла на 1,6% до 120,9 тыс. руб., а средняя цена средней квартиры — на 1,8% до 6,4 млн руб.

«Новостройки показывают всё меньший прирост цен и дешевеют во всё большем числе городов. Спрос на недвижимость сейчас низкий, некоторые покупатели ушли с “первички” на “вторичку”, где цены не так “перегреты”, а большинство и вовсе отложили покупку жилья до лучших времён», — указывают эксперты.

экономика
недвижимость