95% россиян считают, что иностранные бренды снова появятся в России: результаты опроса Новостей Mail

Отношение к возможному возвращению зарубежных компаний неоднозначное. 29% опрошенных относятся к этому положительно, но уже привыкли к альтернативам. 26% занимают нейтральную позицию, 24% настроены отрицательно и 19% ждут зарубежные бренды с нетерпением. При этом 41% считают, что конкуренция с иностранными компаниями может создать сложности для российских производителей, однако 38% уверены, что это пойдет на пользу отечественным компаниям. Еще 17% полагают, что появление иностранных компаний не спровоцирует значительных изменений для отечественных производителей и 3% не видят в этом никакого влияния.