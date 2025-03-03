95% россиян считают, что иностранные бренды снова появятся в России: результаты опроса Новостей Mail

Исследование проводилось среди читателей проекта Новости Mail 26 февраля. В опросе приняли участие свыше 43 тысяч человек из более, чем 50 регионов России.
Новости о возможном возвращении международных брендов в Россию не прошли мимо большинства россиян — 91% респондентов слышали об этом. Лишь 5% опрошенных не встречали новости, а 2% слышали впервые или затруднились ответить.
Большинство опрошенных (93%) уверены, что в течение 1−3 лет международные бренды снова появятся на российском рынке. 50% из них предполагают, что возможно возвращение лишь некоторых брендов, а 43% считают, что вернется большинство. Скептически настроены только 3% опрошенных — они не ожидают возвращения иностранных брендов. Столько же не смогли дать точный ответ.
Отношение к возможному возвращению зарубежных компаний неоднозначное. 29% опрошенных относятся к этому положительно, но уже привыкли к альтернативам. 26% занимают нейтральную позицию, 24% настроены отрицательно и 19% ждут зарубежные бренды с нетерпением. При этом 41% считают, что конкуренция с иностранными компаниями может создать сложности для российских производителей, однако 38% уверены, что это пойдет на пользу отечественным компаниям. Еще 17% полагают, что появление иностранных компаний не спровоцирует значительных изменений для отечественных производителей и 3% не видят в этом никакого влияния.
В каких сферах россияне ждут возвращения брендов
Наибольшую потребность в возвращении иностранных брендов респонденты испытывают в сфере автомобилей и комплектующих — об этом заявили 61% опрошенных. На втором месте находятся медикаменты и медицинские изделия (52%), на третьем — бытовая и цифровая техника (49%).
Также россияне ждут возвращения зарубежных товаров в следующих категориях:
- Одежда и обувь — 33%
- Платежные системы и финансовые сервисы — 32%
- Косметика и парфюмерия — 22%
- Строительные материалы — 16%
- Мебель и предметы интерьера — 16%
- Бытовая химия и товары для личной гигиены — 14%
- Продукты питания — 9%
- Сфера общественного питания — 5%
1% респондентов указали свои варианты ответа, среди которых наиболее популярными являются: «товары для животных», «промышленное оборудование», «программное обеспечение» и потребность в возвращении во «всех категориях товаров и услуг».
При этом 12% опрошенных не считают, что какая-либо категория нуждается в возвращении зарубежных брендов.
Использование товаров и услуг иностранных компаний
71% россиян отметили, что будут пользоваться товарами и услугами вернувшихся брендов только, если их будет устраивать качество и стоимость. 16% ответили, что обязательно будут пользоваться продуктами вернувшихся компаний, а 13% будут поддерживать отечественных производителей.
Возвращение международных брендов значительно улучшит жизнь только для 12% респондентов. Для большинства (56%) оно не принесет заметных изменений, 23% ожидают небольших улучшений, а 7% затруднились ответить.
Процесс возвращения международных брендов
На вопрос о том, будет ли процесс возвращения иностранных брендов на рынок легким, 40% респондентов считают, что процесс будет сложным и длительным. 34% полагают, что могут возникнут некоторые трудности, 10% заявили о сложностях и наличии серьезных препятствий, 8% думают, что восстановление работы будет легким и 7% затруднились с ответом.