Лукашенко запретил гробить магазины шаговой доступности в угоду торговым сетям

— Надо не забывать: главное — магазины, которые были в свое время в советской торговле, как мы их называем, шаговой доступности. Ни в коем случае нельзя их гробить в угоду каким-то сетевикам: потом сговор, потом борьба, — заявил Александр Лукашенко.