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Лукашенко запретил гробить магазины шаговой доступности в угоду торговым сетям

Лукашенко сделал заявление о магазинах шаговой доступности в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в понедельник, 3 марта, запретил гробить магазины шаговой доступности в угоду торговым сетям, передает БелТА.

— Надо не забывать: главное — магазины, которые были в свое время в советской торговле, как мы их называем, шаговой доступности. Ни в коем случае нельзя их гробить в угоду каким-то сетевикам: потом сговор, потом борьба, — заявил Александр Лукашенко.

Глава государства отметил, что сегодня «диктатура» и удается запросто справляться с сетевыми магазинами.

— А если упустим, если не сможем? Они будут управлять страной — подчеркнул президент.

Вместе с тем Лукашенко высказал мнение, что это, не говоря про потребителей, которые будут приходить в данные магазины.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зарплата в регионах должна быть, как в Минске.

Кроме того, глава государства сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики и назначил министра связи и информатизации 3 марта.

Мы писали, что Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером.

Кстати, президент требует у белорусского правительства четких планов в экономике: «Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать».