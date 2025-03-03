Лукашенко запретил гробить магазины шаговой доступности в угоду торговым сетям

Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая кадровые решения в понедельник, 3 марта, запретил гробить магазины шаговой доступности в угоду торговым сетям, передает БелТА.
— Надо не забывать: главное — магазины, которые были в свое время в советской торговле, как мы их называем, шаговой доступности. Ни в коем случае нельзя их гробить в угоду каким-то сетевикам: потом сговор, потом борьба, — заявил Александр Лукашенко.
Глава государства отметил, что сегодня «диктатура» и удается запросто справляться с сетевыми магазинами.
— А если упустим, если не сможем? Они будут управлять страной — подчеркнул президент.
Вместе с тем Лукашенко высказал мнение, что это, не говоря про потребителей, которые будут приходить в данные магазины.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что зарплата в регионах должна быть, как в Минске.
Кроме того, глава государства сохранил пост первого вице-премьера за Снопковым, назвав главную задачу экономики и назначил министра связи и информатизации 3 марта.
Мы писали, что Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером.
Кстати, президент требует у белорусского правительства четких планов в экономике: «Даже в семье люди планируют свою жизнь, а мы в государстве не хотим это делать».