Стоимость обучения резко увеличили в УрФУ

Студенты-очники первого курса будут платить на 10% больше, чем в прошлом году. Для заочников и тех, кто выбрал очно-заочную форму обучения, плата вырастет на 18%. Иностранцы вынуждены будут платить на 25% больше, чем прежде, а если они не владеют русским языком, то рост составит 40%.