Стоимость обучения резко увеличили в УрФУ

Студенты-очники первого курса будут платить на 10% больше, чем в прошлом году. Для заочников и тех, кто выбрал очно-заочную форму обучения, плата вырастет на 18%. Иностранцы вынуждены будут платить на 25% больше, чем прежде, а если они не владеют русским языком, то рост составит 40%.
Впрочем, иностранные будущие бакалавры могут претендовать на скидку в размере 20% после окончания подготовительного отделения в вузе. Магистранты же смогут получить скидку в 15% при результатах вступительных испытаний от 70 и более баллов.
Что касается граждан России, то они смогут получить скидку в 20%, если имеют хорошие баллы по ЕГЭ и при сдаче без троек двух сессий. Магистранты при таких же условиях могут претендовать на скидку в 15%.
Студенты 2 — 6 курсов также будут платить на 4,5% больше, учитывая инфляцию. Причем рост на 4% будет ежегодным, если уровень инфляции не изменится.