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В Новосибирске закрыли АЗС на три месяца из-за нарушения правил безопасности

Ленинский районный суд Новосибирска 3 марта рассмотрел дело ООО «ТИС» о нарушении требований промышленной безопасности.

Суд установил, что 15 января 2025 года при совместной проверке прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора на автогазозаправочной станции по адресу пер. 2-й Экскаваторный, д. 33 были выявлены несколько нарушений, включая отсутствие регистрации в едином государственном реестре опасных производственных объектов, лицензии на эксплуатацию опасных объектов, а также несоответствие квалификации работников.

Директор компании признал вину и пояснил, что станция не работала, а баллоны наполнялись кислородом для проверки их исправности, так как работы по ее возведению еще не были завершены.

Суд признал компанию виновной и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Срок приостановления будет исчисляться с момента фактического прекращения эксплуатации объектов.