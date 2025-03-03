В Новосибирске закрыли АЗС на три месяца из-за нарушения правил безопасности

Суд установил, что 15 января 2025 года при совместной проверке прокуратуры, МЧС и Ростехнадзора на автогазозаправочной станции по адресу пер. 2-й Экскаваторный, д. 33 были выявлены несколько нарушений, включая отсутствие регистрации в едином государственном реестре опасных производственных объектов, лицензии на эксплуатацию опасных объектов, а также несоответствие квалификации работников.
Директор компании признал вину и пояснил, что станция не работала, а баллоны наполнялись кислородом для проверки их исправности, так как работы по ее возведению еще не были завершены.
Суд признал компанию виновной и назначил административное наказание в виде приостановления деятельности на 90 суток. Срок приостановления будет исчисляться с момента фактического прекращения эксплуатации объектов.