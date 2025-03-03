В Екатеринбург привезли 11 тонн иранского салата

Сотрудники ведомства совместно со специалистами местного филиала Федерального центра охраны здоровья животных проверили поступившие продукты. Они досмотрели партию, выбрали образцы для проведения исследования и карантинной экспертизы. Мероприятия не выявили в 11 тоннах салата айсберг карантинных объектов.