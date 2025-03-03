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В Екатеринбург привезли 11 тонн иранского салата

Специалисты Россельхознадзора проверили 11-тонную партию салата из Ирана.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбург 1 марта 2025 года доставили партию салата айсберг. 11,05 тонны свежего груза привезли из Исламской Республики Иран автотранспортом.

— Продукция поступила в сопровождении фитосанитарного сертификата, удостоверяющего соответствие подкарантинной продукции требованиям страны-импортера, — передает пресс-служба Уральского межрегионального отделения Россельхознадзора.

Сотрудники ведомства совместно со специалистами местного филиала Федерального центра охраны здоровья животных проверили поступившие продукты. Они досмотрели партию, выбрали образцы для проведения исследования и карантинной экспертизы. Мероприятия не выявили в 11 тоннах салата айсберг карантинных объектов.