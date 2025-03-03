Минсельхоз — о ценах на калининградские овощи: «Солнышко не светит круглый год»

«Мы понимаем, что Калининградская область находится в особых географических и климатических условиях, — отметил Иванов. — 90% всей материально-технической базы, по сути, привозная. Начиная от семян, удобрений, средств защиты растений и заканчивая техникой самой разной. С учётом транспортно-логистического плеча, эти затраты здесь играют достаточно большую роль в нагрузке на предприятия. Во-вторых, мы понимаем, что количество солнечных дней в году у нас ограничено. По сравнению с тёплыми регионами и тёплыми странами мы не можем себе позволить круглогодично выращивать овощи и плодово-ягодную продукцию. В любом случае у нас есть периоды, когда мы этим активно занимаемся. Если бы у нас солнышко светило круглый год, таких проблем, конечно, не было бы».